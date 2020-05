Flut, Rauch und Explosionen

Eine Katastrophe kommt selten allein: Während nahe Drasenhofen das Hochwasser wütete, explodiert die Kaserne in Mistelbach. Hunderte Einsatzkräfte eilten zu den Unglücksstellen - und probten mit Rettern aus Tschechien und der Slowakei den Ernstfall.



Feuerwehrmänner aus den Bezirken Gänserndorf und Mistelbach hatten ihre Zelte am Stausee Nove Mlyny aufgebaut. Sie halfen den tschechischen Kameraden, eine (inszenierte) Naturkatastrophe zu bewältigen: Bei einem Hochwasser mussten eingeschlossene Menschen gerettet werden. Taucher, Rettungsboote, Hubschrauber und ein Schwimmpanzer kamen zum Einsatz. Schwimmbare Fähren mussten gebaut werden, um zu den Opfern zu gelangen. "Nach der Hochwasser-Katastrophe 2006 an der March haben wir eine verstärkte Zusammenarbeit vereinbart. Und die trägt bereits Früchte", stellt Landesfeuerwehr-Kommandant Josef Buchta zufrieden fest. "Trotz unterschiedlicher technischer Ausstattung und Einsatztaktik funktioniert die Zusammenarbeit. Und die ist bei Katastrophen-Einsätzen in der Grenzregion unerlässlich", sagt Landesrat Stephan Pernkopf. Das größte Hindernis ist aber noch immer die Sprache. "Speziell in der Grenzregion gibt es für die Freiwilligen Sprachkurse. Die werden ganz gut angenommen", erklärt Feuerwehr-Sprecher Franz Resperger.