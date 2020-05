Flughafen: Verhandlungsende um dritte Piste

Im Multiversum in Schwechat ist am Mittwoch wie geplant die mündliche öffentliche Verhandlung gemäß Paragraf 16 UVP-G 2000 ( Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000) zum geplanten Bau einer dritten Piste auf dem Flughafen Wien zu Ende gegangen. Ein Bescheid der NÖ Landesregierung - Genehmigung oder Abweisung des Projektes - wird Ende 2011 oder spätestens für Anfang 2012 erwartet. Berufungsbehörde ist im Anschluss der Umweltsenat. Mit dem Bau der Piste könnten die Flugbewegungen von derzeit 70 auf rund 100 pro Stunde gesteigert werden.



Am letzten Tag blieb das öffentliche Interesse einmal mehr unter den Erwartungen. Kaum 30 Bürger saßen in der 2300 Personen fassenden Halle. Somit bleibt der Auftakttag der bestbesuchte, als sich knapp 250 Interessierte in die Anwesenheitslisten eingetragen hatten.

Nach insgesamt 38,5 Stunden reiner Redezeit und 120 mündlichen Einwänden fällt die Bilanz zwiespältig aus. Von Behördenseite wird der "ruhige, sachliche und korrekte Ablauf" hervorgehoben, während Bürgerinitiativen nach acht Tagen Zweifel an der Verhandlung und ihrer Sinnhaftigkeit hegen.