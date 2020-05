Fliegerbulle im Pisten-Patt

Wir fahren da unten durch", sagt Leo Lechner, Projektplaner der ASFiNAG für die S 34. Für ihn ist fix, dass die Traisental-Schnellstraße im Tunnel unterm Flugplatz St. Pölten-Völtendorf durch führt. Auf 80 Metern Länge in vierspuriger Breite. "Von der technischen Lösung her wäre es egal, ob wir im Anflugteil bauen oder unter dem östlichen Bereich der Piste." Eine Flugplatzsperre für eine Saisondauer sei in beiden Fällen unabdingbar.



Damit haben die Flieger schon gerechnet. Was ihr Chefcaptain, Flugplatzherr Dieter " Red Bull" Mateschitz aber vermeiden will, ist finanzieller Großeinsatz. Es geht nämlich darum, mit der S 34 auch die unmittelbar vor Pistenbeginn verlaufende Landesstraße unterirdisch zu versenken. Sie stellt ein Hindernis dar, Maschinen dürfen sie am Weg vom Hangar zum Start nur im Traktor-Schlepp queren.