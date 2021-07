Fliegerbombe in Puchberg entschärft

In Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) ist am Freitagnachmittag eine Fliegerbombe entschärft worden. Das Kriegsrelikt wurde laut Landesfeuerwehrkommando bei Bauarbeiten entdeckt. Ein unmittelbar angrenzendes Seniorenwohnheim und 14 weitere Häuser mussten vorübergehend geräumt und die Bewohner in Sicherheit gebracht werden.

Laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger war das etwa 100 Kilo schwere Kriegsrelikt gegen 15.15 Uhr entdeckt worden. Ein Bagger war mit der Schaufel gegen die Bombe gestoßen. Der Zünder war noch aktiv.