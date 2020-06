Fleischspezialitäten und Partyservice

Stolz verweist Hausherrin Doris Steiner auf eine ellenlange Liste an Auszeichnungen. 2004 wurde ihr Fleischereifachgeschäft in Sollenau mit dem hauseigenen Rezept des Großvaters Blutwurst-Weltmeister, im Jahr 2009 wurde der Betrieb zum schönsten Verkaufslokal gekürt. Die Geschichte der Fleischerei reicht bis 1964 zurück, heute führen Doris, Ehemann Franz und Sohn Martin die Firma mit 14 Mitarbeitern bereits in zweiter Generation.

Ein Blick in die fein sortierte Kühlvitrine bestätigt, was Doris Steiner beim Rundgang erzählt. "Die klassische Fleischerei hat sich gewandelt. Es gibt viel mehr Angebot, zum Beispiel Fleischstrudel sind bei uns sehr beliebt. Früher ist ein Leberkäse im Fett geschwommen, heute versucht man so fettarm wie möglich zu produzieren."

Die Steiners sind Mitbegründer des Schneeberg-Landschwein-Vereins. Dabei müssen vom Züchter, Schlachtbetrieb und Verarbeiter strenge Qualitätskriterien eingehalten werden.

Mit seinem riesigen Sortiment ist der Laden in Sollenau nicht nur eine beliebte Anlaufstelle für Fleischliebhaber. Neben Käse, Brot, Semmeln, Obst und Gemüse gibt es in der Fleischerei auch Getränke und einige warme Speisen. Ein wichtiges Standbein ist auch das Catering und der Partyservice. "Uns ist keine Feier zu klein und keine zu groß", sagt Doris Steiner. Geliefert werden neben belegten Brötchen, Salaten, Wurstplatten und Grillspezialitäten auch ganze Spanferkel.