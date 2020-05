Fit und Schlank in den Herbst

[FRAGE]Ich fliege nächste Woche nach Ägypten. Was kann ich bei Darminfektion machen, bzw. wie kann ich vorbeugen?

[/FRAGE][ANTWORT]Sie können vorbeugen, indem Sie rohe Dinge sehr gut, am besten mit gekochtem oder abgefülltem Wasser waschen. Für die Reiseapotheke empfehle ich Tropfen gegen Übelkeit und Erbrechen (sind auch bei Ausfahrten auf See oft eine gute Hilfe), ein Antibiotikum welches gegen Salmonellen wirksam ist (Wirkstoff Ciprofloxacin) und eventuell ein Medikament, welches den Darm ruhig stellt (Imodium). Damit sollte man das Schlimmste überwinden und gar nicht in Situationen kommen, wo man kreislaufmäßig eingeht, weil man so ausgetrocknet ist und so viele Elektrolyte verloren hat. Enorm wichtig ist auch die Zufuhr von reichlich Flüssigkeit und Kochsalz (Natriumchlorid), und gleichzeitig auch etwas Zucker, da Natrium nur gemeinsam mit Zucker aufgenommen wird. Ein bekannter Trick ist ja: Soletti und Cola. Aber man kann auch reichlich Suppe und ein wenig Fruchtsaft trinken. Damit führt man ebenfalls beides zu.

[/ANTWORT]