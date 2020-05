Die Südsee steht immer auch für Traumurlaub. Das gilt ganz besonders für die Fijis. Denn die 320 Inseln vereinen neben einsamen Atollen und wunderbar blauen Lagunen auch schneeweiße Strände. Kein Wunder also, dass bereits die ersten Entdecker aus Europa sich seinerzeit im Paradies wähnten. Ansonsten findet man auf den Fijis noch heute uralte, überlieferte Kulturen und Bräuche, die die Einwohner mit Wurzeln aus aller Herren Länder auch pflegen. Dazu gehört auch, dass der Fijianer an festen Zeremonien in der Dorfgemeinschaft teilnimmt. Eine besonders interessante Zeremonie ist hier das sogenannte Feuergehen, welches man von den alten Indern übernommen hat.