„Teilweise haben wir Existenzsorgen“

KURIER: Herr Landesfeuerwehrkommandant, wie geht es den Freiwilligen Feuerwehren in der Krise?

Dietmar Fahrafellner: Es sind gemischte Gefühle. Aber wir haben Präventionskonzepte, wir haben mögliche Maßnahmen vorgegeben. Wir haben geklärt, was man in der Krise darf und was nicht. Wir sind damit bis jetzt gut über die Runden gekommen.

Die Covid-Maßnahmen verbieten fast alles, was die Feuerwehren ausmacht: Gemeinschaft, Übungen, Zusammenkünfte, Nachwuchsarbeit. Wie geht man damit um?

Grundsätzlich ist es so, dass wir Hoheitsaufgaben erfüllen und damit von sämtlichen dieser Verordnungen ausgenommen sind. Wir haben trotzdem danach getrachtet, alle notwendigen Maßnahmen mitzutragen. Bis zum Ende des harten Lockdowns haben wir uns nur noch auf das Einsatzgeschehen konzentriert, was uns natürlich ein Manko bei der Ausbildung, bei den Übungen beschert hat. Seit dem 8. Februar sind allerdings bis maximal 10 Personen wieder im Übungs- und Ausbildungsbetrieb.