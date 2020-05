Feuer zerstörte Fahrrad-Geschäft

Nachbarn hatten in der Nacht zum Mittwoch, eine halbe Stunde vor Mitternacht, ein Knistern, Klirren und Krachen vernommen. Als sie Nachschau hielten, woher die Geräusche kommen, sahen sie, dass im Fahrradhandelsgeschäft in der Antoniusstraße 3 in Strasshof ein Feuer ausgebrochen war, das sich rasch über das ganze Objekt ausbreitete.

Als wenige Minuten später die ersten der rund 120 alarmierten Feuerwehrleute am Brandort eintrafen, stand das Firmengebäude bereits in Vollbrand. Daher konzentrierten sich die Löscharbeiten vor allem darauf, ein Ausbreiten der Flammen auf die Nachbargebäude zu verhindern. Das Firmengebäude selbst war nicht mehr zu retten. Etwa 170 Fahrräder und eine Vielzahl von Ersatzteilen, die Werkstätte und der Bürotrakt wurden gänzlich vernichtet.

Mittwochvormittag trafen Brandsachverständige des niederösterreichischen Landeskriminalamtes am Brandort ein. Die Feuerwehr hatte nur wenige Stunden zuvor die letzten Glutnester gelöscht.

Gegen Abend stand die Brandursache zwar noch immer nicht fest, aber die Kriminalisten konnten zu diesem Zeitpunkt bereits jegliches Fremdverschulden ausschließen.

Die Höhe des Sachschadens geht in die Hunderttausende. Dabei ist aber festzuhalten, dass zwischen dem Zeitwert des Gebäudes und seinem Wiederbeschaffungswert eine große Differenz liegt.