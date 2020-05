Fernsehgerät als Ansprechpartner

Franz und Sieglinde Pindt werden von ihrem Fernseher daran erinnert, wann sie ihre Medikamente einnehmen sollen. Sie können mit der Fernbedienung Semmeln beim Bäcker bestellen oder mit einer freundlichen Dame in einer Servicezentrale in St. Pölten kommunizieren. Dabei sehen sie deren Gesicht am Bildschirm. Die Zentrale wird auch verständigt, wenn die Pensionisten längere Zeit nicht auf Hinweise reagieren.

Das Ehepaar lebt in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Eggenburg, Bezirk Horn und nutzt das System „Lissi – Lebe immer selbstständig und sicher“. „Wir sind sehr zufrieden damit“, meinen die Pensionisten. In einem Jahr wird man wissen, ob dieses Service auch in anderen Häusern oder Privathaushalten installiert wird. Um 29 Euro im Monat.