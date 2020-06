Fernsehfilm über die Mostviertler Kulturdenkmäler

Vierkanthöfe – In Kooperation des ORF Niederösterreich mit der LEADER Region Moststraße entstand eine Dokumentation über die mächtigen Vierkanthöfe im Mostviertel. In der Sendereihe „Erlebnis Österreich“ wird der Film am kommenden Palmsonntag um 16.35 Uhr ( ORF 2) österreichweit ausgestrahlt.

Der Beitrag zeigt, wie und von wem die Kulturdenkmäler Vierkanter heute genutzt werden. Die einstigen Herrenhöfe dienen auch als Wohnungen, Firmensitze oder Most-Heurige. Gezeigt wird aber auch das Leben in diesen landschaftsprägenden Gebäuden und die Bemühungen der Besitzer die Höfe zu erhalten. Manchem Prachtexemplar droht aber auch der Verfall. Gestaltet wurde der Beitrag von Sabine Daxberger-Edenhofer.