Falscher Polizist zockte Lkw-Fahrer ab

Die Autobahnpolizei Stockerau hat Konkurrenz bekommen – und zwar von einem falschen Beamten in zivil. Der Mann mit auffälliger Glatze zockte zwei ausländische Lkw-Fahrer ab und erbeutete 850 Euro.

Das erste Opfer war am 23. Juni ein rumänischer Lkw-Lenker, der während des Wochenend-Fahrverbots auf der A22-Raststation Korneuburg sein Schwerfahrzeug geparkt hatte. Am frühen Morgen tauchte der Unbekannte auf und gab sich mittels gefälschtem Polizei-Ausweis als Beamter aus. „Er verlangte Dokumente und Geld, das er überprüfen lassen wollte“, sagt ein Fahnder der richtigen Autobahnpolizei. Erst als der Unbekannte mit dem Geld in der Raststation verschwand und durch die seitliche Eingangstür ins Freie ging, in einen dunklen Geländewagen stieg und mit einem Komplizen davonbrauste, wurde dem Lkw-Fahrer klar, dass er Ganoven auf den Leim gegangen war. Noch dazu konnte der Lkw-Fahrer das rumänische Kennzeichen am Auto erkennen. Der geschockte Fahrer wählte schließlich den Polizei-Notruf.