Fall Kührer: Was passierte in der Videothek?

Sieben Jahre ist es her, als ein junges, hübsches Mädchen auf dem Heimweg in Pulkau, NÖ, verschwand. Lange Jahre blieb die Suche nach der 16-jährigen Julia Kührer ohne Erfolg. Bis ihre sterblichen Überreste im Sommer 2011 in einem Erdkeller eines Anwesens im nahen Dietmannsdorf gefunden wurden. Seit Kurzem ist bekannt: Julia könnte in Pulkau, nur wenige Meter von ihrem Elternhaus entfernt, getötet worden sein. Und zwar, so ist die Staatsanwaltschaft überzeugt, in der ehemaligen Videothek des Angeklagten Michael Kollitsch. Der soll ihr, nachdem seine Avancen erfolglos blieben, einen wuchtigen Faustschlag ins Gesicht versetzt und sie dann ermordet haben – wie, ist unklar. Am 10. September beginnt der Mordprozess.

Geschichten über das Treiben in der ehemaligen Videothek ranken sich viele in der kleinen Stadt. „Bei ihm haben die Jungen dieses Zeug (gemeint sind Drogen, Anm.) eingekauft. Und dann sind’s auf den Bankerln beim ehemaligen Schlecker gesessen“, sagt Karl Vadina. Er hat selbst vier Kinder und sei deshalb froh, dass dieser Spuk ein Ende hat. „Der Typ geht uns nicht ab. Seither ist das Zeug kein Thema mehr.“ Kollitsch soll laut Ermittlern die Droge Crystal Meth in seiner Videothek verkauft haben. Fest steht: Die Videothek war Treffpunkt für die Jugend. „Die Jungen hat man hier schon oft gesehen“, erinnert sich Margit Kargl, Angestellte im Elektrogeschäft vis-à-vis. „Aber dass es sich da drüben so abgespielt hat, das hab’ ich nicht bemerkt.“