Fall Kührer: Trügerische Idylle in Pulkau

Zur verbrannten Leiche der Julia Kührer kommt jetzt auch noch "verbrannte Erde" durch die Kripo in Pulkau. Zwischen der Jugend und der Polizei herrscht Misstrauen. Der Hauptvorwurf: Die Beamten hätten Zeugen bedroht.



Nach der Enthaftung des Michael K., in dessen Haus in Dietmannsdorf im Bezirk Hollabrunn die verbrannte Leiche der Julia Kührer gefunden wurde, herrscht in ihrem Heimatort Pulkau Sprachlosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Zeugen sprechen von einem Maulkorb durch die Polizei. Und die Jugendszene schottet sich gegenüber Polizei und Medien zunehmend ab.

Einen Hintergrund des Kriminalfalles und des allgemeinen Misstrauens bildet die lokale Suchtgiftszene, die nur oberflächlich von einer scheinbaren ländlichen Idylle überdeckt wird. Eine Szene mit vielen Geheimnissen und einigen Abgründen. Ersatzhandlungen von jungen Menschen in einer Region, die kaum Jobangebote und wenig Freizeitmöglichkeiten bietet. Eine Region, die von Abwanderung betroffen ist - wo sich jetzt in verkommenen Hinterhöfen seltsame Zeitgenossen ansiedeln.



Wobei allerdings festzuhalten ist, dass die Suchtgiftszene des Bezirkes Hollabrunn nicht über dem landesüblichen Schnitt liegt. "Man hat dort außer Heroin alles bekommen," erzählt

Silvia S. Sie selbst wurde auch abhängig. Jetzt wundert sie sich, dass die Polizei noch nicht bei ihr war. Denn sie war mit Julia befreundet, hat mit ihr die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in Horn besucht. "Auf Julias Handy müssten die von mir 100 Treffer gefunden haben."