Fall Kührer: DNA-Spuren lassen noch hoffen

Klarheit bringen die Gutachten in der Frage nach dem Todeszeitpunkt. Die Untersuchung des Gebisses lässt auf einen Tod unmittelbar nach dem Verschwinden schließen. Auch dürfte die Leiche erst nach der Tat in den Keller des Grundstücks von Michael K. in Dietmannsdorf gebracht sein worden.

Laut Brandgutachten wurde die Leiche, sie war in eine blaue Decke gehüllt, mit Heizöl oder Diesel-Benzin übergossen und angezündet.

Trotz der bescheidenen Ergebnisse der Gutachten ist die Staatsanwaltschaft weiter bemüht, „Licht ins Dunkel zu bringen“. Staatsanwalt Friedrich Köhl sagte, dass weitere DNA-Tests in Auftrag gegeben wurden. So wird eines der Autos von Michael K. weiter auf Spuren von Julia Kührer untersucht. Aus Kostengründen wurden diese weiteren Tests erst vergangene Woche in Auftrag gegeben. Michael K. und Kührers Ex-Freund gelten weiter als tatverdächtig.