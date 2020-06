Fall Kührer: 30.000 Euro für Leichenfund

Beim Spielen mit dem Hund fliegt der Ball auf das Nachbargrundstück in Dietmannsdorf, NÖ. Als der Hundebesitzer und sein Bekannter den Ball holen wollen, stoßen sie in einem verfallenen Erdkeller auf die Leiche von Julia Kührer – so die offizielle Version.

Doch hartnäckig hält sich das Gerücht, die Männer sollen nur durstig gewesen sein und auf dem Grundstück von Michael K. Bier gesucht haben. Theoretisch wäre das Einbruch.

„Entscheidend ist, dass wir die Überreste von Julia Kührer gefunden haben", heißt es nun vonseiten des Bundeskriminalamtes. Und darum erhielten Rudolf T. und sein Untermieter vor wenigen Wochen auch die ausgelobte Prämie über 25.000 Euro. Die Gemeinde Pulkau legte zusätzlich 5000 Euro drauf – die Gemeinde-Mandatare hatten freiwillig auf ihr Geld verzichtet und wollten so zur Aufklärung des Falles beitragen. Somit erhielten die beiden Finder je 15.000 Euro.

Das Treffen im Bundes­kriminalamt fand heimlich, still und leise statt. Der Wunsch nach Diskretion ging von den Männern aus.