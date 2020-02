Fahndung nach Geldbörsendiebstähle in NÖ

Ein bislang unbekannter Täter hat in vier Geschäften jeweils die Geldbörsen samt Inhalt aus Taschen von vier Kunden gestohlen und zwar am 5. Dezember 2019 in Leobendorf (Bezirk Korneuburg), am 9. Dezember 2019 in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg), am 10. Dezember 2019 in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) und am 11. Jänner 2020 in Vösendorf (Bezirk Mödling).

In den Geldbörsen befanden sich Bargeld, Kredit- und Bankomatkarten sowie diverse Dokumente. In weiterer Folge behob der unbekannte Täter mit drei gestohlenen Bankomatkarten in Gerasdorf, Klosterneuburg und Wien einen mittleren vierstelligen Eurobetrag und versuchte mit einer Kreditkarte Bargeld zu beheben.