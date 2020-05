Explosive Gasblase unter Kontrolle

Im Stundentakt erkundeten Feuerwehrtrupps die ganze Nacht über, wie hoch die Konzentration des ausströmenden Gases war. Unvermindert brodelte es auch noch Dienstagfrüh aus der Tiefenbohrung, die für eine Erdwärmeheizung des betroffenen Häuslbauers gedacht war.



"Für mich ist klar, dass für die Verfüllung der Bohrung nur Spezialisten der OMV in Frage kommen", sagte Gerald Rigler, der Chef der Bohrtechnikfirma aus Mitterkirchen in Oberösterreich. Auf unterirdische Gasseen treffen seine Bohrtrupps ein bis zwei Mal pro Jahr. Eine derartig ergiebige Blase sei aber selten.



Für die Dienstagvormittag eingetroffenen OMV-Experten war das sogenannte Killen der Gasquelle Routine. Sie mischten eine schwere Salzwasserlösung an, pumpten sie in die Tiefe und drosselten so den Gasdruck. Danach wurde das Loch mit Zement verfüllt. Die Feuerwehr führte bis 22 Uhr weiter halbstündlich Messungen durch. Dann sollten Sperrzone und evakuiertes Wohnhaus freigegeben werden.



Ob der nicht anwesende Bauherr weiter mit Erdwärme heizen will, konnten weder der Bürgermeister noch Firmenchef Rigler sagen. Klar war für ihn, dass die Einsatzkosten über die Haftpflichtversicherung der Firma abwickelt werden.