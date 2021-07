EVN-Jubel über "Ja" zu Windpark irritiert

Mit einer Presseaussendung reagierte Sonntagabend die EVN auf das "Ja" zur Nutzung der Windkraft in der zu Angern an der March gehörenden Katastralgemeinde Ollersdorf. Dort hatten sich, wie berichtet, wenige Stunden zuvor 52,6 Prozent der Bevölkerung für die Nutzung der Windenergie ausgesprochen.

"Es freut uns, mit einem Partner zusammen zu arbeiten, der wie wir auf einen behutsamen Ausbau der erneuerbaren Energie Wert legt. Die enge Einbindung der Menschen ist dabei der entscheidende Schlüssel. Wir wollen in den nächsten Jahren 800 Millionen Euro in den Ausbau der erneuerbaren Energie investieren und damit rund 20.000 Arbeitsplätze in Österreich schaffen", jubelte EVN-Pressesprecher Stefan Zach.

Als der KURIER die EVN darauf hinwies, dass die Gemeinde Angern bis dato noch keinen entsprechenden Vertrag mit der EVN abgeschlossen habe und der Jubel daher zu früh erscheine, erklärte EVN-Pressesprecher Michael Kovarik, dass das schon richtig sei, "allerdings gibt es einen einstimmigen Grundsatzbeschluss des Gemeinderates (von Angern, Anm.) über die Nutzung der Windkraft gemeinsam mit der EVN Naturkraft".