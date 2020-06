Eurofighter schocken Anrainer

Allerdings müsse ein Pilot bereits im Anflug die Flughöhe ausreichend verringern, um danach über dem Übungsplatz einen Tiefflugangriff zu fliegen.

"Wir kündigen große Übungen grundsätzlich an. Aber bei diesen Schulungen kann sich der Zeitplan jeden Tag ändern. Da müsste man über längere Zeit täglich ankündigen, was dann doch verschoben wird. Das ist so nicht sinnvoll", betont Bauer.

Die Betroffenen haben jedenfalls den Eindruck, das die Kampfflugzeuge äußerst niedrig über dem Boden unterwegs waren. "Die Flugzeugbeschriftung war nahe genug, um sie zu erkennen. Nur zum Ablesen war es zu schnell unterwegs", sagt Helga Berghofer. Das gilt unter Insidern als Indiz für sehr geringe Flughöhe.