Euro-Bus kann noch 520 Millionen Schilling tauschen

Krems – Es ist soweit: Mit dem Auslaufen der Sommerferien geht auch der Euro-Bus der Nationalbank auf Niederösterreich-Tour. Seine Runde hat vergangene Woche in St. Pölten begonnen und führt ihn heute nach Krems – wie üblich auf den Dreifaltigkeitsplatz. Wer also noch Schillingscheine besitzt, hat die Gelegenheit, sie umzutauschen.

Immerhin sind nach Berechnungen der Nationalbank noch 240 Millionen Schilling in Scheinen und 285 Millionen in Schilling-Münzen im Umlauf.

Die Euro-Bus-Tour hat aber auch noch einen anderen Zweck: Sie will über die aktuelle Währung informieren, über die viele Menschen immer noch nicht ausreichend Bescheid wissen. So bekommt man Informationsmaterial über die Sicherheitsmerkmale der Geldscheine und kann sich zeigen lassen, wie man die wichtigsten Merkmale am leichtesten erkennt.

Nach zehn Jahren wird das Angebot außerdem erweitert. Ab nun gibt es auch Hintergrundwissen zu Währungsstabilität oder Überweisungen.

www.oenb.at/euro-bus