Erwin Pröll: Die biografische Landkarte

Erwin Pröll hatte einfach keine Lust. Wozu, so dachte Niederösterreichs Landeshauptmann, sollte er einem Verlag dabei helfen, eine Biografie über ihn, Pröll, zu verfassen? Weder war er in Pension, noch konnte und wollte er die Zeit für die nötigen Gespräche erübrigen.

"Sie haben mich erst beim vierten Anlauf überzeugt", sagte Pröll Montagabend. "Sie", das waren der Styria-Verlag und die Autoren Helmut Gansterer und Christiane Scholler.



Ihr schlagendstes Argument war wohl das: "Zum Glück gewinnt immer die Zuversicht" sollte keine Biografie, sondern das "Profil eines Politikers" werden; und das Buch würde nicht nur seinen Lebensweg, sondern vor allem die Entwicklung jenes Bundeslandes nachzeichnen, das Pröll seit mehr als 19 Jahren als Regierungschef führt.



Gansterer und Scholler kennen Erwin Pröll seit Jahrzehnten. Scholler hat vor 30 Jahren zufällig in einem Sommerhaus gegenüber des Pröll'schen Weinkellers gewohnt; Ganster kennt den Hochschulfreund seit Studientagen.



Was hat die Autoren besonders gepackt, überrascht? Für Gansterer ist es vor allem Prölls "Tapferkeit" im Kulturellen: "Der Erwin hat sich immer dafür stark gemacht, schwierige Künstler einzugliedern. Ein Nitsch oder ein Rainer sind gern gekommen. Es ist bemerkenswert, wie viele linke Kreative sich Niederösterreich ausgesucht haben", sagt er zum KURIER.