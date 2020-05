Corvette-Ausfahrt endete mit Verkehrsunfall

Das milde Frühlingswetter der letzten Tage nützte ein Corvette-Fahrer für eine erste Spritztour. Weit kam der Mann aus dem Bezirk Baden aber nicht, die Ausfahrt mit dem PS-starken Sportwagen endete bereits nach wenigen Kilometern. Der Mann wollte mit seinem Boliden gerade auf die L 150 bei Ebreichsdorf abbiegen und dürfte dabei eine Fahrzeuglenkerin übersehen haben. Bei dem Crash wurden beide Autos schwer beschädigt, verletzt wurde niemand.

In der Nacht auf Montag rückten die Einsatzkräfte zum nächsten Unfall aus: Im nur wenige Kilometer entfernten Weigelsdorf prallte ein Pkw-Lenker gegen einen geparkten Wagen, welcher in der Folge mit großer Wucht in ein weiteres Fahrzeug geschleudert wurde. „Der Lenker hat aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Auto verloren“, sagt ein Ermittler. Dem Alko-Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft weitergeleitet. Der Fahrer und sein ebenfalls stark alkoholisierter Begleiter blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.