Erneut Kritik an Fäkalien in Donau, Verkehrsminister reagiert

Kaum beginnt die Tourismus-Saison, startet auch schon wieder der Ärger um Fäkalien in der Donau. Anrainer im Großraum Krems in Niederösterreich haben auch diese Woche wieder aktuelle Sichtungen von Wasserverschmutzung bei den Behörden gemeldet. Zu dem Thema hat Norbert Hofer, FPÖ, am Donnerstag zu einem Runden Tisch ins Verkehrsministerium geladen. Das Ministerium will in der angelaufenen Saison regelmäßige Kontrollen durchführen. Seit die Umweltanwaltschaft auf das Thema aufmerksam geworden ist und Maßnahmen fordert, tut sich auch bei den Behörden mehr als bisher.

Stefan Kastner aus Traismauer, Bezirk St. Pölten, hat am Mittwoch bei einem Spaziergang mit seinem Hund am Donauufer eine unschöne Entdeckung gemacht: „Ein fünf Meter breiter brauner Streifen, bei dem es sich bestimmt um Fäkalien gehandelt hat, schwamm auf dem Wasser. Das konnte man auch am Geruch deutlich erkennen“, erzählt der Pensionist. Das sei aber nicht das erste Mal gewesen. Besonders auffällig seien derartige Vorfälle seit dem Herbst 2018.