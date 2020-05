Erinnerungen an die Kindheit

Jeder kennt sie: Die alten Kinderbücher über Teddybären, Wurzelbrüder und Blumenkinder - die Abenteuergeschichten von "Puckerl und Muckerl". Viele der bekanntesten Bücher sind in den 50er-Jahren im Julius-Breitschopf-Verlag erschienen, der heute seinen Sitz in Kritzendorf hat. Neben der Dauerausstellung "Es war einmal - das Werden der Stadt Klosterneuburg" gibt es seit kurzem rund 170 Originalgrafiken, die für 51 Bücher als Vorlage dienten, zu bewundern.



In der Ausstellung "Die Welt von Puckerl und Muckerl - Illustrationen, die Generationen bewegen", gibt es Hintergründe zu den Geschichten und über die Künstler zu erfahren. Für kleine Besucher gibt es außerdem Lese-, Spiel- und Kuschelecken und zehn Steh-Figuren wie ein Igelkind, einen Teddy und einen Osterhasen aus den Büchern zu sehen.