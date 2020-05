Entspannung auf Asiatisch

Wiener haben es nun nicht mehr weit nach Asien. Etwa 40 Autominuten von der Stadtgrenze entfernt kann man in der neuen Asia Therme Linsberg in Bad Erlach (Bez. Wr. Neustadt) den Alltag hinter sich lassen.

Schon die Anfahrt gestaltet sich stressfrei: Ab der Abfahrt von der Autobahn (Knoten Wiener Neustadt) säumen in grün gehaltene Hinweisschilder in großer Anzahl den Weg zum Spa, welches sich im dichten Föhrenwald befindet.



Hier angekommen erwartet den Hotelgast bereits ein schmackhafter Mittagssnack – die perfekte Stärkung für den Nachmittag. Denn dieser verläuft äußerst nass, was nicht am Wetter liegt, welches einem - nebenbei bemerkt - in der Therme egal sein kann.

Neben Massagen, Kosmetikbehandlungen oder gutem Essen bedeutet Wellness vor allem – und das in beliebig wiederholbarer Reihenfolge - Schwitzen in der Sauna, Abkühlung unter der Dusche und Entspannung im (Whirl-)Pool. Der Dresscode lautet: Bademantel, Schlapfen und Handtücher (alles wird vom Hotel bereitsgestellt).