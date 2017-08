Entführer wegen 30 Sexualdelikten vorgemerkt

Der 45-jährige Schlosser Erich L. dürfte ein wandelndes Pulverfass gewesen sein, das am vergangenen Wochenende schließlich hochging. Der mutmaßliche Entführer, Vergewaltiger und Peiniger einer 25-jährigen Krankenschwester aus dem Waldviertel hatte bereits 30 polizeiliche Vormerkungen wegen Sexualdelikten. Unter anderem soll er Schülerinnen der landwirtschaftlichen Fachschule unweit seines Hauses in Gaming (Bezirk Scheibbs) aufgelauert und sich vor den Mädchen entblößt und onaniert haben – nicht nur ein Mal.

Die Polizei ist sich sicher, dass sie einen brandgefährlichen Triebtäter aus dem Verkehr gezogen hat. So gefährlich, dass sein schmuckes Anwesen im Zuge der Hausdurchsuchung auch auf menschliche Überreste abgesucht wurde. Die Arbeit der Tatortspezialisten war am Mittwoch in und rund um das Haus immer noch nicht abgeschlossen. Wegen der Brisanz des Falles verhängte die Staatsanwaltschaft Krems eine Informationssperre.

Familienvater

Erich L. ist seit der Trennung von seiner Frau vor rund zehn Jahren allein stehend. Die beiden erwachsenen Kinder sind zusammen mit der Mutter ausgezogen. Nachbarn beschreiben den Mann als verschlossen und extrem zurückgezogen. Der 45-Jährige soll vergangenen Samstag, wie berichtet, am Edlesbergersee im Bezirk Zwettl eine 25-jährige Krankenschwester beim Baden entführt und in einem Lieferwagen in sein Haus ins 70 Kilometer entfernte Gaming verschleppt haben. Während ein Hubschrauber, Einsatztaucher und Suchmannschaften die Gegend nach der Abgängigen durchkämmten, soll die Frau die ganze Nacht über einem unvorstellbarem Martyrium ausgesetzt gewesen sein. Sie wurde angekettet, geknebelt und die Nacht über mehrfach missbraucht.

"Ich habe mich immer gewundert warum die Scheiben des Lieferwagen mit silberner Folie zugeklebt sind. Sonntagvormittag ist er damit weggefahren und hat noch freundlich gewinkt", schildert eine Nachbarin. Zu dem Zeitpunkt lag das Opfer gefesselt im Laderaum. Erich L. fuhr mit der 25-Jährigen zurück an den Edlesbergersee wo er sie aus dem Wagen warf und die Verletzte kurz darauf von den Suchtrupps gefunden wurde. "Wir haben sie, sie lebt und ist bei Bewusstsein" lautet der erste Funkspruch.

Kennzeichen

Zum Glück konnte das Opfer Angaben zum Fahrzeug und Fragmenten des Kennzeichens machen. Ermittler des Landeskriminalamtes konnten den Verdächtigen daher rasch aus dem Verkehr ziehen.

Seither laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Es gilt zu klären, ob der 45-Jährige auch für andere Straftaten in Frage kommt und ob er eventuell einen Mitwisser oder Komplizen hatte. Die Ermittlungen sind noch lange nicht abgeschlossen, heißt es bei der Polizei. Erich L. sitzt mittlerweile in der Justizanstalt Krems.