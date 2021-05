Eltern mit Baseballschläger getötet: Sieben Jahre Haft

Ein 48-Jähriger, der Anfang Jänner in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) seine pflegebedürftigen, gehörlosen Eltern (85 und 75) mit einem Baseballschläger getötet hatte, ist am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt des Totschlags schuldig gesprochen worden. Er wurde zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Die Anklage hatte auf zweifachen Mord gelautet. Die Geschworenen entschieden nach dreieinhalb Stunden Beratung mit sieben Stimmen zu eins. Der Angeklagte nahm das Urteil an. Es ist aber nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwältin keine Erklärung abgab.