Vulkane und Kaffee - das gehört in El Salvador zusammen. Denn die Asche und Lava in den Bergen sind geradezu ideal für den Kaffeeanbau. Landschaftlich wird der 21.041 qkm kleine Andenstaat, der früher eine spanische Kolonie war, zudem von zahlreichen Geysiren geprägt, die man auch zur Energiegewinnung nutzt. Das Leben pulsiert in El Salvador vor allem in der in 680 Meter Höhe gelegenen Hauptstadt San Salvador. Hier findet man moderne ebenso wie koloniale Bauwerke. Sehenswert ist auch der Freizeitpark auf dem Monte San Jacinto und die 1200 Meter hohe Felsformation "Teufelstür". Außerdem lohnt sich ein Ausflug nach Panchimalco, wo die sehr traditionell lebenden Pancho-Indios leben. Die Stadt Chalchuapa beheimatet eine Zeremonienstätte, die früher von den Chorti und Maya-Pokmam genutzt wurde.