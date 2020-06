Eisstock-EM: Sportspektakel der Sonderklasse

Fulminante Eröffnungszeremonie in der Eishalle Amstetten. Höchste Repräsentanten des europäischen Eisstocksports, Vertreter des Landes NÖ mit Landtagsvizepräsident Johann Heuras an der Spitze sowie Vertreter der Gemeinden Amstetten und Winklarn und Sportlerdelgationen aus zehn Nationen eröffneten Mittwochabend die Eisstock-EM. Bis Samstag finden in der Eishalle die Ziel- und in der Stockhalle Winklarn die Weitenbewerbe statt. Rund 150 Sportler kämpfen um Medaillen. In Winklarn wurde eine Publikumszone mit Festzelt eingerichtet. Das Spektakel findetSamstag mit derendrunde aller Klassen beim Zielbewerb in der Amstettener Eishalle (ab 11 Uhr) und beim Weitenbewerb ab 16.30 Uhr in Winklarn seinen Höhepunkt.

Infos: www.stocksport-noe.com