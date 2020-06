Eisenstraße - Region punktet mit Innovation

Walter Albrecht hat eine völlig neue Fischaufstiegshilfe erfunden. Das passt gut zur Bewerbung für die Landesausstellung. Bei der Bewerbung für die Landesausstellung 2015 will das Erlauftal im Bezirk Scheibbs kräftig mitmischen. Da schadet es nicht, wenn ein ganz besonders kreativer Kopf aus dieser Region kommt.



Walter Albrecht ist der „ Daniel Düsentrieb“ des Technikerzentrums an der Eisenstraße. Sein neuester Geistesblitz – eine innovative Fischaufstiegshilfe, die „Wasserkraftfischschnecke“, – scheint revolutionär zu sein und schlägt bereits hohe Wellen. Landesrat Stephan Pernkopf lockte dies nun zu einem Lokalaugenschein. Sein Ergebnis: Prädikat höchst wertvoll.

Aber was ist eigentlich das Besondere an dieser neuartigen „Schnecke“? Zusätzlich zur Energieerzeugung ermöglicht diese technische Innovation ein barrierefreies Wandern von Fischpopulationen direkt in der Wasserkraftschnecke. Aufwändige Fischaufstiegshilfen, welche für alle Gewässer mittlerweile behördlich vorgeschrieben werden, sind damit nicht mehr notwendig.