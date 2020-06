Eis-Chaos: Österreichische Hilfe zeigt Erfolg

Das extreme Winterwetter der vergangenen Tage hält die Einsatzkräfte in Kärnten und Osttirol weiterhin auf Trab. Die Aufräumarbeiten werden vermutlich noch Tage dauern - ein Ende ist noch nicht in Sicht. Das Bundesheer hat nun angekündigt, Schnee und Eis mit Hubschraubern von den Bäumen entfernen zu wollen. In Oberkärnten sind unterdessen erneut 3000 Haushalte ohne Strom. Betroffen sind das Lieser-, Gitsch- und Gailtal. Die Ausfälle hatten auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb, vielerorts fiel der Unterricht aus.

Am Dienstagabend hatte der Energieversorger Kelag die meisten Stromausfälle behoben gehabt, die Zahl der Haushalte ohne Versorgung war auf rund 200 gesunken. In der Nacht schneite es in Oberkärnten aber wieder, was erneut zu Störungen führte. Laut Kelag-Sprecher Josef Stocker hofft man darauf, bis zum Abend die Leitungen repariert zu haben, konkrete Prognosen seien aber schwierig, das hänge vom Wetter ab. Lokal gab es durch die Stromausfälle auch Störungen bei den Mobilfunknetzen.