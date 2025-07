In Karlstetten im Bezirk St. Pölten kam es am Dienstag zu einem Einschleichdiebstahl in einem Einfamilienhaus. Drei mutmaßliche Täter sollen gegen 13.45 eingebrochen sein und 400 Euro entwendet haben.

Eine Nachbarin bemerkte die Verdächtigen beim Verlassen des Hauses. Gemeinsam mit weiteren Zeugen versuchte sie, die Männer zu verfolgen - ohne Erfolg.