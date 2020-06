"Einschläfern" lässt sich der Nitsch nicht

Hermann Nitsch steht in der Tür und begutachtet die Gäste. Ganz in Schwarz gekleidet, auf einen dunklen Holzstock mit silbernem Hundekopf gestützt. Seine Frau Rita lässt Kaffee und Wasser auftischen. Im Hause Nitsch, dem Schloss Prinzendorf im nö. Weinviertel, herrscht auf dem ersten Blick die heile Welt. Im gepflegten Garten rufen die Pfaue, die sich mit Hühnern und Gänsen das weitläufige Areal teilen.

Doch seit ein paar Monaten hält die Finanz ihre Hand über das Schloss – sie hat sich das Pfandrecht sichern lassen. "Sogar den Weingarten mit 33 Ar haben sie genommen", schüttelt Hermann Nitsch den Kopf.

Mitte März fuhr die Finanzpolizei vor, der KURIER berichtete. Dutzende Beamte beschlagnahmten Akten und Schriftstücke, ließen den Tresor öffnen. Der Verdacht: Abgabenhinterziehung. Das Künstlerpaar soll Bilder schwarz verkauft haben.

Die Ermittlungen dazu laufen noch. Das Ehepaar Nitsch hat sich mit Äußerungen dazu bisher zurückgehalten, die Anschuldigungen aber von Anfang an zurückgewiesen. "Wir wollen das nicht sinnlos aufwühlen. Aber es wurmt uns, dass wir uns nicht wehren können", sagt Hermann Nitsch.

Während die Finanz zur Razzia anrollte, war das Paar in Deutschland. "Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich erfahren habe, was da passiert", sagt der Künstler. Und er ärgert sich: "Wie man in Österreich mit Künstlern umgeht, insbesondere mit mir."

" Die sind bewusst gekommen, als wir beide nicht da waren. 80 Leute sind plötzlich da gewesen", sagt Rita Nitsch. "Da hätte man schon ein Spiel machen können (gemeint ist das bekannte wie umstrittene Sechstagespiel von Hermann Nitsch, Anm.)." Dazu standen das Kamerateam von FPÖ-TV und Reporter einer Tageszeitung vor der Tür.

Die Finanzpolizei ermittelt seither. Vom Ministerium gibt es keine Auskünfte. Steuergeheimnis.

Doch die Nitschs sind sauer: "Würden die Vorwürfe stimmen, könnten wir jedes Jahr Spiele veranstalten."

Denn ermittelt wird wegen Steuerhinterziehung in der Höhe von mehr als drei Millionen Euro. Bisher wurde das Paar noch nicht zu den Vorwürfen befragt. "Wir wollen das schnellstmöglich beenden können. Und wir hoffen, dass wir ordentlich behandelt werden."

Die Causa setzt dem Künstlerpaar zu. "Wir leben in Angst", sagt Rita Nitsch. "Das ist wie in der Inquisition", sagt Hermann Nitsch. "Ich bin außerstande, mich auf die Arbeit zu konzentrieren. Der Nitsch geht anders damit um", sagt Rita Nitsch und bekommt gleich eine Bestätigung ihres Mannes. "Diese Umstände aktivieren mich. Ich habe solch einen Zorn." Obwohl: Seiner Gesundheit wäre die Geschichte nicht zuträglich gewesen.

"Entweder wir hören auf und lassen uns in der Schweiz einschläfern", sagt Rita Nitsch – "also ich lass mich nicht einschläfern", fällt der Künstler ihr ins Wort und lacht – "oder wir sammeln unsere Kräfte und machen weiter unsere Arbeit."