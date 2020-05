Einbrecherbande aus NÖ gefasst

Niederösterreichische Kriminalisten haben eine im Bundesland und - vorwiegend - in Wien tätig gewesene Einbrecherbande zerschlagen. Acht Verdächtige sind in Haft. Geklärt wurden nach Angaben der Landespolizeidirektion auch Fälle von Schlepperei und Zuhälterei.

Den Beschuldigten - rumänische Staatsbürger im Alter von 22 bis 45 Jahren - waren bereits Ende vergangenen Jahres festgenommen worden. Auf ihr Konto sollen unter anderem 14 Wohnhauseinbrüche in Wien, Traismauer (Bezirk St. Pölten) und Krems gehen. Zwei Einbrüche in Antiquitätengeschäfte in Mödling und Krems sowie ein Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in Mödling werden der Bande ebenfalls angelastet.