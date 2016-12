Einbrecher zu Weihnachten zwei Mal im selben Lokal

Freche Einbrecher dürften zu Weihnachten in Ennsdorf, Bezirk Amstetten, gleich zwei Mal zugeschlagen haben: Sie drangen sowohl am 23., als auch am 24. Dezember in das selbe Lokal, nämlich in die Manhattan Smoker Grill-Bar, ein, bedienten sich an Ware und Einrichtung und richteten zusätzlich einen enormen Sachschaden an.

Was Besitzer Christian Brenna wundert: "Das Lokal liegt direkt an der Bundesstraße. Und die Täter haben auch das vordere Fenster eingeschlagen", erzählt Brenna, der sein Lokal am 23. Dezember um fünf Uhr Früh schloss. "Wenig später muss das dann passiert sein. Ein Nachbar hat sogar den Lärm gehört, aber angenommen, dass irgendeine Firma in der Gegend noch beliefert wird und das Geräusch daher stammt", sagt Brenner. Zum zweiten Einbruch kam es am 24. Dezember. Da hatten es die Diebe leichter, weil das Lokal nach der ersten Tat nur notdürftig verschlossen werden konnte.

Gestohlen haben die Täter beim ersten Mal Spirituosen und Lebensmittel, beim zweiten Mal nahmen sie einen Fernseher und das Kassensystem samt Drucker mit.

Bei den Tätern hat der Inhaber, der das Lokal erst seit einem dreiviertel Jahr betreibt, einen Verdacht: "Vor einiger Zeit waren zwei eigenartige Typen im Lokal, die sich seltsam verhalten sich alles ziemlich genau angeschaut haben", erinnert er sich. Jetzt hofft er, dass sich Personen, die etwas zur Aufklärung beitragen können, bei der Polizei St. Valentin unter 59133/3113 melden.

Täter mit Brecheisen

Einen "Weihnachtseinbruch" gab es auch in Baden. Am 25. Dezember wurde gegen 23 Uhr in einer Boutique am Kaiser Franz-Ring der Einbruchsalarm ausgelöst. Bisher unbekannte Täter hatten die Eingangstüre vermutlich mit einem Brecheisen aufgebrochen und stahlen aus einer Registrierkassa mehrere Hundert Euro. Hinweise an die Stadtpolizei Baden unter 02252/400-0.

Am 23. Dezember konnte die Stadtpolizei zwei Ladendiebe fassen. Ein 38-jähriger Georgier soll Waren im Wert von 200 Euro gestohlen haben. Er gab an, dass er Weihnachtsgeschenke für Familie und Freunde besorgen wollte, ihm aber das Geld fehlte. Ein 32-jähriger Weißrusse soll aus einem Drogeriemarkt Waren im Wert von rund 30 Euro gestohlen haben. Seine Jackentaschen hatte er mit Alufolien präpariert, um die Diebstahlsicherungen zu überlisten.