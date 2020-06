Ein Klimt im Wohnzimmer, zwei Bugattis in der Garage

Im Wohnzimmer von Werner Gradisch (68) hängt kein Schiele. Dafür ein Klimt. Gustav Klimt hatte die Zeichnung einst Egon Schiele geschenkt. Heute ist das Kunstwerk laut Gradisch das einzige, das die Signaturen beider Künstler trägt.

Werner Gradisch ist der Großneffe von Egon Schieles Schwester Melanie und der "letzte Zeitzeuge der Familie Schiele", wie er sagt. Seit 1993 lebt er mit seiner Frau Margit und seinem Sohn Ralph-Maria in einem Haus in Tulln (NÖ). Die Stadt hatte ihm das Grundstück damals geschenkt, damit die Nachkommen der Familie Schiele auch künftig in Tulln wohnhaft bleiben. Doch so gut das Verhältnis mit der Stadt damals war, so schlecht ist es heute. Wie berichtet, trägt Gradisch zurzeit einen kuriosen Konflikt mit der Gemeinde aus, weil ihn die wegen eines ausständigen Rauchfangkehrer-Gutachtens anzeigte. Gradisch hatte seine Therme umgebaut und – als Sachverständiger für Energietechnik – die Dichtheitsprobe selbst gemacht. Weil die Stadt auf das Gutachten besteht, hat Gradisch dem Tullner Schiele-Museum seine Leihgaben entzogen. Schiele gehöre nach Tulln, sagt Gradisch, aber wenn seine Sammlung anderswo in NÖ ausgestellt würde, wäre ihm das auch recht. Werner Gradisch ist einer, der es genau nimmt. Seine Meinung vertritt er vehement. Aber er ist auch einer, der sich den schönen Dingen des Lebens hingibt.