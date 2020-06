Ehepaar im Schlaf brutal überfallen

In der Umgebung wurde schon öfters eingebrochen, aber wenn das Leben bedroht ist, ist das doch ganz was anderes“ – Matthias Leeb kann noch kaum fassen, was sich in der Nacht im Nachbarhaus abgespielt hat. Für das dort wohnende Pensionistenehepaar wurde ein Albtraum wahr.

Gegen 22.30 Uhr brechen drei Maskierte das Kellerfenster der schmucken Villa in Breitenfurt, Bezirk Mödling, auf und überraschen im Erdgeschoß die Hausherrin Johanna K., die vor dem Fernsehapparat eingeschlafen war. „Die Täter haben die Frau mit einem Klebeband gefesselt und geknebelt. Die Halskette wurde ihr herunter gerissen“, erzählt ein Ermittler der Raubgruppe des Landeskriminalamtes NÖ.