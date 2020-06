Ehemaliger Weihbischof Fasching gestorben

Der emeritierte Weihbischof von St. Pölten, Heinrich Fasching, ist Sonntagnachmittag nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Wie die Diözese mitteilte, war er zuletzt im Elisabethheim in St. Pölten gepflegt worden und wurde am 24. Mai 85 Jahre alt. Heinrich Fasching wird am Mittwoch, dem 11. Juni, in der Bischofsgruft des Domes von St. Pölten beigesetzt. Die Trauerfeierlichkeiten beginnen um 11.00 Uhr, Bischof Klaus Küng wird dem Requiem als Hauptzelebrant vorstehen.

1929 in Höfnerberg in der Pfarre Pierbach geboren, hat Heinrich Fasching die Schule in Waidhofen a.d. Thaya und nach dem Zweiten Weltkrieg das Stiftsgymnasium Melk besucht. Sein Theologiestudium absolvierte er in St. Pölten und wurde 1954 zum Priester geweiht. 1956 wurde er Vizerektor im Seminar Melk und kam 1957 bis 1960 zum Studium des kanonischen Rechtes an die päpstliche Universität Gregoriana nach Rom.

Nach seiner Rückkehr wurde Fasching Vizeoffizial des Diözesangerichtes und war von 1961 bis 1968 Ordinariatssekretär. Danach bekam er einen Lehrauftrag für Kirchenrecht an der Philosophisch-theologischen Hochschule St. Pölten, wurde von 1970 bis 1992 Direktor des Diözesanbauamtes und bis 1993 Ordinariatskanzler. Seit 1976 war er Mitglied des Domkapitels.