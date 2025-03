E-Auto begann nach Unfall im Bezirk Amstetten zu brennen

Ein Elektroauto hat nach einem Unfall am Dienstag in St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) zu brennen begonnen. Das Auto war nach einer Kollision mit einem anderen Pkw von der B1 abgekommen, wurde über eine Böschung geschleudert und prallte gegen ein Werbeschild. Die Brandbekämpfung war "herausfordernd", weil das Feuer immer wieder aufflammte, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. Drei Insassen wurden vom Roten Kreuz und vom Notarzt versorgt.