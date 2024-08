Dunkle Wolken: Gewitterwarnung für das Frequency

Bei extremer Hitze ging am Freitag der dritte Tag des Frequency-Festivals in St. Pölten in Szene. Gegen 19 Uhr wurden die Tausenden Besucher dann vor einem schweren Gewitter gewarnt, das Spielverderber werden könnte. "Storm Warning" hieß es, man sollte sich auf schlechtes Wetter in den nächsten Stunden einstellen und den Anweisungen des Sicherheitspersonals folgen. Kurz darauf setze auch schon Regen ein.