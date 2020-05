Dschihad-Verdächtigter klagt Republik auf Schadenersatz

Doch neben dem emotionalen ist der wirtschaftliche Schaden bereits angerichtet. "Ich möchte vom Staat den Verlust ersetzt haben", sagt Orhan. Immerhin sei der Hinweis, der alles auslöste, wie sein Anwalt erfuhr, von einer Behörde gekommen.

Jetzt hat sich auch der Sicherheitssprecher der Grünen, Peter Pilz, eingeschaltet. Er hat eine Parlamentarische Anfrage an die Innenministerin gestellt. "Mich würde interessieren, ob generell Gewerbetreibende so behandelt werden. Durch diesen unverantwortlichen Polizeieinsatz ist eine Schädigung entstanden. Außerdem scheint der Verfassungsschutz zunehmend zu einem Instrument für Vernaderung zu werden", sagt Pilz. Der auch wissen will, von welcher Behörde der Hinweis kam.

"Ich möchte die Ministerin einladen, gemeinsam mit mir nach Gmünd zu fahren und in der genannten Pizzeria zu essen, damit die Leute in der Gegend wissen, dass das kein Terroristentreff ist", sagt Pilz.

Orhan befindet sich in einer Zwickmühle: Er hatte kräftig in das Gebäude investiert, doch nun bleiben mit den Gästen auch die Einnahmen aus. Deshalb auch die Frage von Pilz an die Ministerin: "Was werden sie unternehmen, um die Schädigung an Vermögen und Ansehen, die der Herr durch die Amtshandlung erlitten hat, wieder gut zu machen?"