Drohnen zu spät geliefert

Sie können bis zu 30 Kilometer weit fliegen und knapp zwei Stunden in der Luft bleiben: Am 22. Jänner hat das Bundesheer sechs tag- und nachtsichtfähige Drohnensysteme bekommen. Stationiert sind die Flugkörper derzeit am Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn im Bezirk Tulln. Dort werden auch noch bis Mitte März die Soldaten eingeschult, um im Einsatz die Geräte bedienen zu können.

Eigentlich hätten die Drohnen schon Ende 2013/Anfang 2014 in Niederösterreich landen sollen. Die Lieferung hatte sich aber immer wieder verzögert. Das hat nun Folgen, heißt es aus dem Verteidigungsministerium heißt. Denn für die verspätete Lieferung werde eine Vertragsstrafe anfallen, die durch den Hersteller zu bezahlen ist. Die Höhe der Geldbuße könne aus Vertragsgründen aber nicht genannt werden. Ursprünglich waren etwa 3,9 Millionen Euro für das Projekt eingeplant worden.