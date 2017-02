Dreister Dieb behob mit entwendeter Bankomatkarte vierstelligen Betrag

In den Mittagsstunden des 17. Dezember im Vorjahr 2016 wurde einer Pensionistin in einem Geschäft in Brunn am Gebirge, im Bezirk Mödling, die Geldbörse gestohlen. Im Anschluss führte ein bislang unbekannter Täter mit der Bankomatkarte des Opfers Bargeldbehebungen bei zwei Bankomaten in den Nachbargemeinden Maria Enzersdorf und Perchtoldsdorf durch.

Foto: LPD Niederösterreich Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Perchtoldsdorf, Telefonnummer 059133-3342, erbeten.