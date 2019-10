Dreifachmord: Verdächtiger rastete im Gefängnis aus

Am Sonntag soll er in Kottingbrunn im Bezirk Baden seine Frau und seine beiden kleinen Kinder getötet haben. Nur wenige Stunden nach seiner Einlieferung in die Justizanstalt Wiener Neustadt dürfte Samet A. den nächsten Gewaltexzess geliefert haben. Der Häftling soll Montagmorgen gegen 7 Uhr Früh einen Mitinsassen bei einem Kampf verletzt haben.

Nur dem Einsatz der Justizwachebeamten ist es zu verdanken, dass die Schlägerei nicht schlimmer endete. Sie konnten den 31-Jährigen überwältigen und durch Anwendung von Zwangsgewalt daran hindern, weiter auf seinen Kontrahenten loszugehen.

Als der mutmaßliche Mörder am Nachmittag der Untersuchungsrichterin vorgeführt werden sollte, verhinderte er dies durch massive Gewaltanwendung. Selbst mehrere Justizwachebeamte waren nicht in der Lage, Samet A. von der Justizanstalt in das benachbarte Gerichtsgebäude zu bringen.