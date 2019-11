Dreifachmord in Kottingbrunn: Psychiatrisches Gutachten beauftragt

Im Falle jenes Mannes, der am 27. Oktober seine Frau und Kinder in Kottingbrunn (Bezirk Baden) getötet haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Der Verteidiger des 31-Jährigen, Wolfgang Blaschitz, hatte zuletzt Zweifel an der Schuldfähigkeit seines Mandanten geäußert.

Dem Rechtsanwalt zufolge habe sich bei seinem Mandanten in jüngerer Vergangenheit eine Schizophrenie herausgebildet. Der Verdächtige soll im Haus der Familie die 29-jährige Ehefrau und die zweijährige Tochter mit einem Messer tödlich verletzt haben. Der elf Monate alte Sohn starb wenig später im Spital wegen akuter Atemnot. Der 31-Jährige steht im Verdacht, den Säugling erstickt zu haben.