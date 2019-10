Dreifachmord: Familie des Opfers ahnte Unheil

Im zweiten Anlauf wurde über den mutmaßlichen Dreifachmörder von Kottingbrunn (Bezirk Baden) am Dienstag die Untersuchungshaft verhängt. Tags zuvor hatte Samet A. (31) noch seine Vorführung vor der Haftrichterin durch massive Gewalteinwirkung gegenüber den Justizwachebeamten verhindert. Auch einen Mitinsassen hat der Verdächtige attackiert und so schwer verletzt, dass dieser am Dienstag erneut ins Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert werden musste.

Daraufhin wurde am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt ein zweiter Versuch für die Anhörung unternommen. Dieses Mal gab es keine Zwischenfälle, erklärt Gerichtssprecherin Birgit Borns. „Die Untersuchungshaft wurde am Vormittag verhängt“, so die Vizepräsidentin des Gerichts.

Der 31-Jährige steht im dringenden Verdacht und hat bereits gegenüber der Polizei gestanden, Sonntagmorgen in Kottingbrunn seine 29-jährige Ehefrau Tugba A. und die zweijährige Tochter erstochen, sowie den elf Monate alten Sohn erstickt zu haben. Wie der Tatverdächtige gegenüber den Ermittlern zugab, war ein wochenlanger Streit um die bevorstehende Scheidung eskaliert.