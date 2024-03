Drei Verletzte nach Kollision von Pkw mit Badener Bahn

Am Dienstagabend ereignete sich an einem unbeschrankten und mit Lichtzeichen gesicherten Bahnübergang in der Steinfeldgasse in Traiskirchen Wienersdorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw mit drei Insassen wurde von einer Garnitur der Badener Bahn erfasst und auf die Gleise geschleudert.

"Der Fahrer und der Beifahrer konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, während ein Insasse auf der Rücksitzbank mittels hydraulischem Rettungsgerät gerettet werden musste", berichtete der Abschnittssachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit, Thomas Felbermayer.