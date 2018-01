Drama an Gymnasium: Schüler sprang aus Fenster

Der Schock am Bundesgymnasium Großenzersdorf sitzt tief, die Mitschüler benötigten am Donnerstag psychologische Betreuung. Kurz nach zehn Uhr früh war es in einer Klasse des Gymnasiums zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Ein 14-jähriger Schüler sprang aus einem Fenster im dritten Stock. Er wurde durch den Sturz aus fast zehn Meter Höhe schwerst verletzt. "Wir können uns die Sache einfach nicht erklären. Es gab keine schlechte Note oder andere schulische Anlässe, die Rückschlüsse darauf ziehen lassen. Im Gegenteil, es handelte sich um einen sehr guten Schüler", erklärt der Direktor des Gymnasiums, Manfred Windisch.

Im Gymnasium war gerade erst die dritte Stunde angebrochen, als der 14-Jährige während des Unterrichts ohne Vorwarnung aufstand und zu einem der Fenster ging. Der Bursche öffnete es und sprang ohne ein Wort zu sagen in die Tiefe. In der Klasse brach Chaos aus: Schreie, Tränen, Bestürzung; während einige Schüler und Lehrer ins Erdgeschoß rannten, um dem 14-Jährigen zu helfen, wählten andere den Notruf. Zum Glück liegt das Gymnasium gleich neben dem Rot-Kreuz-Zentrum. "Der Vorfall ist um 10.10 Uhr passiert, um 10.13 Uhr war schon die erste Rettung da", so Windisch. Der schwer verletzte 14-Jährige war zunächst ansprechbar. Er wurde an Ort und Stelle erstversorgt und schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins AKH Wien geflogen. Laut Informationen der Schule besteht keine Lebensgefahr.

Psychologie

Nach dem tragischen Zwischenfall wurde der Unterricht beendet und die Schüler entsprechend psychologisch betreut, erklärt Fritz Lengauer vom nö. Landesschulrat. "Die geschockten Schüler waren sehr dankbar, dass ihnen jemand geholfen hat. Es waren Betreuer des Roten Kreuzes, vom Notdienst des Ministeriums und die Schulpsychologie im Haus", sagt der Direktor.