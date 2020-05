Natürlich kam auch die Schauspielkunst nicht zu kurz: Doris Golpashin war an der Seite von Jan Josef Liefers im ORF Spielfilm Life is Life und als Mörderin in SOKO Donau zu sehen. Und auch die große Leinwand ließ sie nicht aus, ob in Thomas Roth's Falco - Verdammt wir leben noch, oder in Free Rainer - Dein Fernseher lügt an der Seite von Moritz Bleibtreu.

2010 war Doris Golpashin in Jud Süss unter der Regie von Oscar Roehler und an der Seite von Moritz Bleibtreu und Tobias Moretti zu sehen.



Für ihre Rolle als "Chou Chou" in Falco wurde Golpashin als beste Nachwuchsschauspielerin für den Kinopreis "Undine" nominiert, 2009 folgte eine KURIER ROMY-Nominierung als "Beliebteste Moderatorin".